Dopo aver testato tanti casino non AAMS sicuri, abbiamo deciso di stilare una classifica con i migliori casinò senza licenza AAMS.

Al primo posto della classifica, secondo noi, merita di stare Rolling Slots, un casinò non AAMS con un bonus di benvenuto davvero da capogiro.

Non perdere di vista gli altri casinò online non AAMS, perché tutti hanno un ché da offrire, e potrebbero sorprenderti.

Continua a leggere, dunque, e potrai scoprire i migliori casino non AAMS disponibili al momento!

Migliori casinò non AAMS in Italia (2025)

Questi, dunque sono i migliori casino online non AAMS in Italia al momento.

Ora andremo più in dettaglio con delle recensioni per ognuno dei primi 5 casinò senza AAMS classificati.

1. Rolling Slots – Top casino non AAMS in Italia

Pro:

Bonus benvenuto fino a 2.600€;

Ottime offerte settimanali;

Termini e condizioni eque;

Più di 120 fornitori di gioco;

8.000+ titoli in palinsesto;

Bonus cashback del 10%;

Tanti software provider di qualità come NetEnt.

Contro:

Assistenza clienti in inglese (o con traduttore);

Senza scommesse sportive.

Come visto, al primo posto c’è Rolling Slots, uno dei casino online non AAMS della famiglia di GBL Solutions N.V, con sede a Curacao.

Si tratta di un casinò senza licenza italiana lanciato nel 2021, che ci ha colpito per il suo ottimo bonus di benvenuto, le promo costanti, ed il palinsesto approfondito.

Giochi, slot e live: 4.9/5

Nelle pagine del palinsesto di Rolling Slots troviamo un numero molto elevato di giochi. In tutto sono più di 6.500, tra slot machine, tavoli e giochi live.

Potrai sperimentare tutte le slot non AAMS che vuoi, ce ne sono in abbondanza. E grazie alla collaborazioni con i più importanti software developer del circuito, tramite le pagine di questo casinò online, avrai accesso ai giochi migliori del momento.

Solo dopo aver creato un conto di gioco potrai vedere titoli come Book of Dead, Aztec Clusters, Gates of Olympus e molti altri.

Se ti piacciono i tavoli da gioco, poi, potrai sederti ai tavoli di grande popolarità dei casinò di Las Vegas, come il blackjack, il baccarat e la roulette, in tutte le sue varianti.

Potrai anche beneficiare di un modernissimo casinò non AAMS live, dove provare l’esperienza più immersiva del gioco d’azzardo online moderno, tutti prodotti da Evolution Gaming.

Bonus di benvenuto casinò: 4.9/5

Iscrivendoti a Rolling Slots potrai avere un bonus benvenuto casino totale del 260% fino a 2.600€.

Si tratta di un bonus diviso su 4 depositi, ossia:

Bonus del 100% del primo deposito fino a 500€ + 100 giri gratis;

fino a 500€ + 100 giri gratis; Il 50% della seconda ricarica fino a 600€+ 50 giri gratis;

fino a 600€+ 50 giri gratis; Il 50% del terzo versamento fino a 700€+ 50 giri gratis.

fino a 700€+ 50 giri gratis. Il 60% del quarto versamento fino a 800€+ 60 giri gratis.

Da notare che tutti i giri gratis ulteriori sono disponibili per un versamento di €50 o più.

Altre promozioni: 4.9/5

Giudichiamo buone anche le promozioni per tutti gli utenti, che sono fisse ogni settimana.

Ad esempio, il mercoledi puoi avere il 30% in più sui tuoi depositi, fino a 300€.

Il lunedì, invece, avrai il 10%, fino a 200€. I vantaggi non finiscono qui, visto che c’è anche un bonus weekend, che offre un bonus del 50% fino a 250€.

Voto finale: 4.9/5

2. Freshbet – casino non AAMS affidabile al top per le criptovalute

Pro:

Bonus Crypto fino a 500€ in criptovalute;

Tantissime crypto accettate;

Bonus benvenuto casino fino a 1.500€;

Oltre 5.000 titoli;

Ottimi software provider.

Contro:

Layout da migliorare;

Niente giri gratis.

Il nostro elenco dei migliori casinò non AAMS legali vede ora Freshbet, uno dei casinò non AAMS di Ryker B.V., e lanciato nel 2021.

Lo abbiamo scelto per il secondo posto perché è la migliore opzione per tutti quei giocatori italiani che prediligono giocare con le criptovalute. Ne accetta tantissime e propone un bonus crypto.

Giochi, slot e live: 4.9/5

Accedendo alle pagine del palinsesto potrai notare che è composto da più di 5.000 giochi, tra slot non AAMS, giochi da tavolo e tavoli live.

Tutto il bouquet è offerto in collaborazione coi migliori software developer del mondo, come Evolution, che cura il casino live, Play’n Go, Pragmatic Play, NetEnt e molti altri.

Troverai, quindi, titoli come Gonzo’s Quest e Starburst, i più importanti tavoli di blackjack, roulette online e baccarat. Inoltre, è da poco entrato nel mercato degli Aviator casino.

Nel casinò live non AAMS, poi, i tavoli sono divisi in maniera intelligente, e puoi vedere subito la categoria che ti interessa, tra live roulette, live blackjack e game show come Monopoly Live, Crazy Time e Deal or No Deal.

Offre anche uno dei migliori siti scommesse.

Bonus di benvenuto casinò: 4.7/5

Qualora volessi creare un conto di gioco su questo casinò non AAMS sicuri, potrai attivare un welcome bonus davvero interessante.

Potrai avere un bonus casino non AAMS fino a 1.500€, così ripartiti:

Bonus del 100% primo deposito , fino a 500€;

, fino a 500€; Bonus 50% fino a 500€ , sulla tua seconda ricarica;

, sulla tua seconda ricarica; Bonus del 100% del terzo versamento, fino a 500€.

Tutte le rate hanno un requisito di puntata di 30x.

Altre promozioni: 4.7/5

Se lo preferisci, potrai optare per un bonus di benvenuto interamente in criptovalute, che mette sul piatto il 155% del tuo primo versamento, fino a 500€ in crypto.

Il casinò non AAMS propone anche un bonus fedeltà del 10%, se il tuo ultimo movimento del conto è stato un deposito in soldi veri da almeno 50€. Potrai avere fino a 500€.

Voto finale: 4.8/5

3. WeltBet – Casino mobile al top tra i migliori casinò non AAMS sicuri

Pro:

Meravigliosa ambientazione nell’Antica Roma;

Bonus benvenuto del 100% fino a 500€;

Anche 30 giri gratuiti;

Classifica slot Spinoleague con 10.000.000€ in palio;

Cashback del 20% per il casino online;

Oltre 3.000 giochi.

Contro:

Live chat in inglese (o con traduttore);

Pochi tavoli live in italiano.

WeltBet è un casino senza licenza AAMS gestito da Bellona N.V., una delle principali aziende di Curacao, lanciato nel 2021.

Lo abbiamo scelto per questa posizione perché permette ai giocatori italiani di immergersi in un’ambientazione unica, offrendo una esperienza di gioco davvero mozzafiato.

Giochi, slot e live: 4.8/5

Questo casinò non AAMS, però, non è solo fumo, c’è anche tantissimo arrosto!

Infatti, il palinsesto è pregno di divertenti e coloratissime opportunità. Si va dalle slot machine ai tavoli da gioco live, passando per i tavoli classici e le scommesse sportive.

Tra l’altro, hai anche a disposizione la versione demo di ogni gioco, perciò potrai prima provare slot come Legacy of Dead, Sugar Rush, Big Bass Splash, e Great Rhino.

Ciò non è possibile nei tavoli, ma avrai sempre a disposizione le istruzioni di ogni gioco, bastano un paio di clic. Tra i tavoli live potrai anche giocare alla Italian Lightning Roulette, tavolo gestito da un croupier che parla la nostra lingua.

Bonus di benvenuto casinò: 4.7/5

Se vorrai registrarti su WeltBet, ti verrà messo a disposizione un bonus del 100% sul tuo primo deposito, fino a 500€.

A ciò si aggiungono anche 30 giri gratis, disponibili sui seguenti giochi: Gladiator, Gold Diggers, 2 Million B.C.

La ricarica minima per partecipare a questa promozione è di 20€.

Altre promozioni: 4.9/5

WeltBet è un casino non AAMS legale che mette a disposizione anche tante promozioni aggiuntive, attivabili da tutti gli utenti.

Ad esempio, puoi avvalerti di “Cashback Illimitato”. Gli importi sono considerati per ogni deposito. I giocatori non possono combinare i loro pagamenti per calcolare la loro percentuale di cashback.

50€-2000€ – 10% di cashback

2000€ – 5000€ – 15% di cashback

Oltre 5000€ – 20% di cashback

Da notare anche la promo “Spinoleague“, che mette in campo 10.000.000€ per questa classifica slot. L’intero portfolio di slot di Spinomenal parteciperà alla Spinoleague, ad eccezione di tutti i giochi a 1 Rullo.

Voto finale: 4.75/5

4. Seven Casino – Bonus benvenuto al top i migliori casino non AAMS

Pro:

Catalogo da oltre 2.500 titoli;

Bonus casinò fino a 7500€;

10% cashback per i clienti VIP;

Buone promo addizionali;

Rollover bassissimo di solo 10x;

Molti software developer.

Contro:

Poche FAQ;

Live chat in inglese.

A chiudere il nostro podio troviamo Seven Casino, un altro casino non AAMS della famiglia di Non Videri B.V., online dal 2023, ma già ricco di consensi.

Entra in classifica perché propone un palinsesto davvero importante, composto da oltre 2.500 titoli di tutti i tipi, creati dai più grandi software developer nel mercato.

Giochi, slot e live: 4.9/5

Come detto, potrai scegliere tra più di 2.500 titoli, senza timore di sbagliare, perché tale casinò online non AAMS offre anche la demo delle slot.

Troverai titoli di alta qualità, giochi da casinò sviluppati da software house rivoluzionari come Evolution, Pragmatic Play, Microgaming, Netent, Play’n Go, e Yggdrasil.

Potrai quindi giocare a The Dog House, Wolf Gold, Legacy of Dead, Jammin Jars, Mega Fire Blaze: 3 Wizard e molti altri.

Quanto ai giochi da tavolo, avrai a portata di click tutte le roulette che vuoi, il blackjack online, il baccarat in formato classico o di tavoli live.

Tra questi ultimi troverai anche i più popolari game show come Monopoly Live e Crazy Time. La ruota della fortuna sarà dalla tua parte?

Bonus di benvenuto casinò: 5/5

Creando un nuovo conto di gioco avrai diritto a un pacchetto bonus benvenuto sui primi 4 depositi, così diviso:

Il 200% in più sulla tua prima ricarica, fino a 250€;

Bonus del 100% in più sul secondo versamento, fino a 1.000€;

Il 50% in più sul terzo deposito, fino a 1.250€;

Bonus del 100% in più sulla quarta ricarica, fino a 5.000€.

In totale, puoi accumulare fino a 7.500€, con un rollover di solo 10x.

Altre promozioni: 4.6/5

Su questo casinò online non AAMS (ADM), potrai usufruire di 3 bonus di ricarica durante la settimana:

Sui depositi di lunedì, otterrai il 100%, fino a 500€;

Sui versamenti di mercoledì, avrai il 125%, fino a 500€;

Sulle ricariche di venerdì, riceverai il 200%, fino a 500€.

Il requisito di puntata è di 45x in tutti i casi.

Voto finale: 4.7/5

5. MyStake – migliori slot machine tra i casino non AAMS affidabili

Pro:

Promozioni e bonus al top;

Bonus 1° deposito fino a 750€;

Bonus 2° deposito fino a 500€;

Bonus 3° deposito fino a 250€;

6.000+ giochi;

Tante slot non AAMS Megaways e Bonus Buy;

Tanti software developer.

Contro:

Demo dei giochi solo con account;

Layout da migliorare.

Il nostro elenco di top 5 casinò non AAMS affidabili termina con MyStake, gestito da Santeda International B.V., e nato nel 2014.

Lo abbiamo selezionato per questa posizione perché mette in campo tante ottime slot machine, oltre a promozioni e bonus vantaggiosi.

Giochi, slot e live: 4.9/5

Il bouquet proposto da questo casino non AAMS mette a disposizione dei giocatori italiani che si registrano un numero spropositato di giochi, oltre 6.000.

Potrai sempre trovare qualcosa di nuovo, quindi, senza dimenticare i grandi successi del settore, come Gates of Olympus, Book of Dead, Extra Chilli, e Rise of Olympus.

Accanto alle slot machine online troverai anche tanti tavoli da gioco, tra cui il blackjack, il baccarat e le tante versioni di roulette.

Tutti i tavoli di questo tipo potranno anche essere giocati sull’ottimo casinò live, dove troverai anche i più divertenti game show, Monopoly LIve, Crazy Time e Football Studio.

Bonus di benvenuto casinò: 4.7/5

Tutti i nuovi giocatori italiani possono avvalersi dell’ottimo welcome bonus, che prevede il 150% del primo deposito fino a 750€.

C’è attiva anche una promozione per il secondo deposito, che ti mette a disposizione un bonus del 100%, fino a 500€.

Infine, potrai avere una maggiorazione anche sul terzo deposito, che può regalarti il 50% in più, fino a 250€. In totale, dunque, potrai avere fino a 1.500€.

In tutti i casi i requisiti di puntata sono 30x.

Sfortunatamente, non si tratta di un casino non AAMS con bonus senza deposito.

Altre promozioni: 4.7/5

Oltre a questi bonus, c’è anche una promozione interamente in crypto, che ti offre il 170% sui primi depositi effettuati con Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, Ripple, Dash, Monero o Stellar. Avrai fino a 1.000€ in criptovalute.

Ogni deposito fatto nel weekend, inoltre, riceverà sempre il 50% in più fino a 250€, che potrai utilizzare su determinate slot machine che pagano di più. Questi importi promozionali hanno un rollover di 30x il deposito + il bonus.

Avrai anche 100 giri gratis in caso di feedback su Trustpilot.

Voto finale: 4.55/5

6. Casinoly – migliori giochi da tavolo tra i casinò senza licenza AAMS affidabili

Pro:

Ambientazione unica nell’Antica Roma;

Bonus fino a 500€;

Anche 200 free spin;

Più di 2.500 giochi;

Tanti bonus per tutti;

Possibilità di vincere una Ferrari.

Contro:

Sfondo troppo scuro;

Niente tavoli live Evolution.

Ad un passo dalla top 5 c’è Casinoly, un casino non AAMS gestito da Rabidi N.V., uno dei colossi del gaming made in Curacao.

Se lo trovi in questa classifica è perché mette a disposizione dei giocatori i migliori giochi da tavolo nel mercato italiano dei casinò online non AAMS.

Giochi, slot e live: 4.7/5

Nel catalogo di questo casino non AAMS rientrano oltre 2.500 titoli, tra casinò live, slot machine e giochi da tavolo.

Sono proprio questi ultimi, come evidenziato, il fiore all’occhiello del palinsesto, con numerose opzioni per ogni gioco popolare, ovvero blackjack, roulette e baccarat.

Infatti, potrai divertirti con l’American Blackjack, la Age of the Gods Roulette ed il 3D Baccarat. La lista è completata anche da tante varianti di poker.

Nella platea di slot, invece, ci sono le migliori slot machine su piazza, come tutta la serie di Book of Ra, creata da Novomatic.

Il casinò live, infine, è molto fornito, ma pesa l’assenza di tavoli live sviluppata da Evolution. Ad ogni modo, è possibile divertirsi con tavoli Playtech e Pragmatic Play, tra cui la Mega Fire Blaze Roulette Live Italiana, o il Cashback Blackjack.

Bonus di benvenuto casinò: 4.7/5

Ogni nuovo utente può avere un bonus di benvenuto sul primo deposito. Tale promo può darti il 100% in più, fino a 500€.

Con un deposito minimo di 20€ avrai diritto anche a ben 200 free spin, che ti verranno assegnati per 10 giorni, 20 al giorno.

La cifra promozionale ha un requisito di puntata di 35x (bonus + versamento), mentre per le eventuali vincite dei giri gratis è di 40x.

Altre promozioni: 4.8/5

Se depositi nel weekend, avrai anche una maggiorazione del 50%, fino a 700€. Con un deposito di 50€, oltre al bonus monetario, avrai anche 50 giri gratis.

Potrai anche beneficiare di un cashback settimanale, se il tuo account raggiunge il livello VIP 3. Tale rimborso può arrivare fino al 15%, fino ad un massimo di 3.000€ a settimana (livello VIP 5).

Voto finale: 4.5/5

7. Gxmble – casinò online non AAMS con i migliori bonus alternativi

Pro:

Bonus 1° deposito, fino a 500€;

Bonus 2° deposito, fino a 750€;

Bonus 3° deposito, fino a 1.250€;

Tante offerte settimanali;

Più di 3.000 giochi.

Contro:

Background molto scuro;

Niente demo.

Ecco un altro casinò non AAMS gestito da Non Videri B.V., ossia Gxmble, che prende la settima posizione della nostra lista.

Entra nella nostra classifica perché riesce ad offrire i migliori bonus alternativi a tutti i giocatori che vogliono iscriversi.

Giochi, slot e live: 4.6/5

Nel palinsesto di Gxmble si mettono in mostra più di 2.500 giochi in totale, ed ogni giocatore può scegliere di rivolgersi alle slot, ai tavoli da gioco, ed ai tavoli del casinò live.

Potrai rivolgerti verso slot di ogni tipo, sviluppate dai grandi software developer del mercato, come Pragmatic Play, NetEnt e Microgaming.

La lista di tavoli da gioco è abbastanza limitata, con solo 11 varianti di blackjack, e 12 di roulette. Comunque sia, ci sono alcuni titoli davvero divertenti, come la French Roulette di NetEnt e l’Atlantic City Blackjack Gold di Microgaming.

Il casinò live merita una sezione a parte, ma mette in campo solo 35 tavoli live, anche se alcuni di essi sono creati da software developer di qualità. Potrai divertirti, infatti, con giochi come Vegas Ball Bonanza, o la Mega Roulette Live, entrambi di Pragmatic Play.

Bonus di benvenuto casinò: 4.8/5

Il bonus di benvenuto mette a disposizione dei vantaggi sui primi 3 depositi, ovvero:

Il 200% del primo deposito, fino a 500€;

Il 100% del secondo versamento, fino a 750€;

Il 100% della terza ricarica, fino a 1.250€.

In totale, quindi, è possibile avere fino a 2.500€. Ogni tranche ha un requisito di puntata di 5x.

Altre promozioni: 4.9/5

Il casino non AAMS in questione mette a disposizione anche ben 4 bonus settimanali, che offrono bonus ricarica sui depositi fatti nei giorni di riferimento.

Ad esempio, sul primo deposito del lunedì avrai il 100%, fino a 2.500€. Il Venerdì, invece, potrai avere il 150% in più, fino a 500€.

Voto finale: 4.5/5

8. SG Casino – miglior bonus crab tra le piattaforme dei casinò senza licenza AAMS

Pro:

Welcome bonus 100% fino a 500€;

Anche 200 free spin;

1 Bonus Crab;

Catalogo da oltre 10.600 titoli;

Demo disponibile;

Buone promo aggiuntive.

Contro:

Niente tavoli live Evolution;

Assistenza clienti da migliorare.

All’ottavo posto c’è SG Casino, un casino non AAMS di proprietà di Stellar Ltd, una azienda di Anjouan, isola delle Comore.

Lo abbiamo selezionato perché mette a disposizione il miglior bonus crab, tra i casino non AAMS che abbiamo testato.

Giochi, slot e live: 4.9/5

Nel catalogo di questa piattaforma sono presenti oltre 10.600 giochi, in totale, un numero davvero impressionante, se paragonato alle altre piattaforme della lista.

La categoria più grande e fornita è decisamente quella delle slot machine, composta dai più conosciuti titoli del settore, come le slot NetEnt, quelle Novomatic ed i giochi di Pragmatic Play.

Anche la pagina dei tavoli da gioco, ad ogni modo, è abbastanza fornita, con molte varianti per ogni gioco popolare, come la 10p Roulette, l’European Blackjack, o altri giochi come Dice e Poker.

Anche il casinò live è migliore rispetto ad altre piattaforme, ma mancano i tavoli Evolution, grande assente. Potrai però divertirti con titoli come Mega Roulette 500x, il Mega Fire Blaze Blackjack Live, ed i più interessanti game show, tra cui Sweet Bonanza Candyland.

Bonus di benvenuto casinò: 4.9/5

Il bonus di benvenuto è composto da 3 parti. In primis, potrai avere il 100% del primo deposito, fino a 500€.

Inoltre, avrai anche 200 free spin, che si ricevono in pacchetti da 20 per 10 giorni.

Infine, anche una possibilità nel miglior bonus crab, tra tutte le piattaforme analizzate. A seguito di ogni deposito,poi, avrai ulteriori gettoni per partecipare ancora al bonus crab.

Altre promozioni: 4.7/5

Se effettui un deposito tra venerdì e domenica, potrai avere anche una maggiorazione del 50%, fino a 700€. Con un deposito minimo di 50€, ci sono per te anche 50 free spin.

Da non perdere, infine, i 2 bonus cashback, uno per il casinò live, del 25%, fino a 200€, e l’altro settimanale fino al 15%, fino a 3.000€.

Voto finale: 4.35/5

9. Winstler – migliori slot con jackpot tra le piattaforme dei casino non AAMS selezionati

Pro:

Bonus benvenuto su 5 depositi;

Fino a 9.500€;

Ottimo bonus Friday Reload;

Oltre 3.000 titoli.

Contro:

Niente demo;

Pochi tavoli da gioco.

Il network di Non Videri B.V. torna in classifica con una terza piattaforma, con Winstler. Si tratta di un casino non AAMS abbastanza nuovo.

Lo abbiamo scelto perché mette a disposizione dei giocatori le migliori slot con jackpot nel panorama delle piattaforme dei casinò online non AAMS.

Giochi, slot e live: 4.6/5

Nel bouquet di questo casino non AAMS ci sono oltre 3.000 prodotti, sviluppati da grandi software developer come NetEnt e Pragmatic Play.

Potrai divertirti con titoli come Big Bass Bonanza, e tutta la sua serie, creata da Pragmatic Play, ma anche Gonzo’s Quest di NetEnt.

I giochi da tavolo non sono altrettanto numerosi, ma è comunque possibile trovare il modo di divertirsi, con blackjack, roulette e baccarat di fornitori importanti.

Il casinò live ha una sezione specifica, ma non presenta un grande numero di tavoli dal vivo. Ci sono però game show e tavoli di Pragmatic Play, uno dei fornitori più importanti di questa nicchia. Potrai divertirti, ad esempio, con il Mega Baccarat, la Powerup Roulette, o l’Andar Bahar Live.

Bonus di benvenuto casinò: 4.7/5

Il welcome bonus si riferisci ai primi 5 depositi, e mette in campo:

Il 300% del primo deposito, fino a 500€;

Il 100% del secondo versamento, fino a 1.000€;

Il 100% della terza ricarica, fino a 2.000€;

Il 50% del quarto deposito, fino a 2.500€;

Il 50% del quinto versamento, fino a 3.500€.

In totale, potrai avere fino a 9.500€. Ogni tranche ha un requisito d i puntata di 45x.

Altre promozioni: 4.7/5

In aggiunta, è attiva anche la promo Friday Reload, che sui depositi del venerdì può regalarti il 100% in più, fino a 2.500€.

Voto finale: 4.5/5

10. Betonic – il migliore casinò live senza licenza

Pro:

Pacchetto di benvenuto fino a 1.000€;

Anche 20 giri gratis;

Tanti software developer importanti;

Ottima promo ricarica;

Approfondita selezione slot Book Of.

Contro:

Sfondo troppo scuro;

Layout non rifinito.

Per terminare la top 10 abbiamo pensato a Betonic, un’altra piattaforma gestita da Bellona N.V., azienda con sede a Curacao.

Entra nella nostra classifica perché propone, secondo i nostri test, il miglior casinò live senza licenza, tra le piattaforme studiate.

Giochi, slot e live: 4.8/5

Il catalogo di questo casino non AAMS presenta più di 1.000 giochi in totale, divisi tra slot machine, tavoli da gioco e tavoli del casinò live.

È proprio quest’ultimo che ha ricevuto la maggior parte della nostra attenzione, in virtù del suo valore, davvero straordinario. Infatti, propone titoli dei più grandi software developer, come Evolution, Pragmati Play e Playtech.

Potrai divertirti con i più interessanti game show, come Crazy Time e Marble Race Live, ma anche con i tavoli dal vivo come la serie di tavoli Lightning. Moltissimi tavoli hanno le icone dettagliate, con gli ultimi risultati usciti dei posti liberi al tavolo.

Oltre a ciò, potrai anche divertirti con slot NetEnt, i giochi Play’n GO, come Book of Dead, o le slot Red Tiger che incorporano il sistema Megaways.

Bonus di benvenuto casinò: 4.7/5

Il pacchetto di benvenuto si occupa di ricompensare i tuoi primi 4 depositi, mettendo a disposizione:

Il 100% del primo versamento, fino a 200€, e 50 giri gratis per Tiger’s Claw;

Il 50% del secondo deposito, fino a 250€;

Il 50% della terza ricarica, fino a 250€;

Il 100% del quarto versamento, fino a 300€.

Ogni tranche va sbloccata con un codice bonus da inserire durante il deposito, ed ha un rollover di 25x (bonus + versamento).

Altre promozioni: 4.5/5

Ogni settimana, poi, hai la possibilità di richiedere un bonus ricarica, sempre inserendo l’apposito codice bonus durante il deposito.

Potrai avere, quindi, il 50% in più, fino a 200€. Anche in questo caso c’è un requisito di puntata di 25x (bonus + deposito).

Voto finale: 4.5/5

Scegliere i migliori casino italiani non AAMS

Giochi casino non AAMS affidabili

I giocatori italiani, per divertirsi, devono avere tanti giochi a disposizione. Per questo nella scelta dei migliori casino non AAMS abbiamo previsto una valutazione del loro palinsesto.

Questo deve contenere tanti giochi, ed essere variegato il più possibile, per soddisfare le esigenze di più giocatori. La collaborazione coi più importanti software developer del mercato è fondamentale per la qualità dei titoli.

Bonus di benvenuto

Abbiamo anche valutato il bonus di benvenuto che vengono di volta in volta proposti. Nel nostro mercato siamo di fronte ad un mondo vasto e pieno di opzioni, e questa concorrenza avvantaggia i giocatori italiani, soprattutto dal punto di vista dei bonus.

Per entrare nella nostra lista, quindi, i casinò non AAMS devono offrire bonus soddisfacenti, facili da ottenere e da utilizzare, e con termini e condizioni eque.

Altre promozioni

Un altro terreno di scontro tra i casino non AAMS riguarda le promozioni aggiuntive, rivolte a tutti i giocatori. Abbiamo perciò valutato anche queste.

Le caratteristiche di base devono essere le stesse dei welcome bonus, con l’aggiunta che le promo “alternative” devono essere anche frequenti.

Perché Rolling Slots è migliore del nostro elenco casino non AAMS in Italia?

Abbiamo eletto, come visto, Rolling Slots come numero 1 tra i migliori casino non AAMS presenti nei settori del gioco d’azzardo online italiano.

Vediamo le motivazioni dietro questa nostra scelta:

Propone un bonus di benvenuto molto importante, su 3 depositi fino a 2.600€ ;

; Il palinsesto offerto è vasto , completo e variegato, ed il numero di giochi, secondo le ultime notizie, supera le 8.000 unità;

, completo e variegato, ed il numero di giochi, secondo le ultime notizie, supera le 8.000 unità; Propone tante ottime promozioni settimanali interessanti , con termini e condizioni tutto sommato eque;

, con termini e condizioni tutto sommato eque; Offre un servizio di assistenza clienti costante , anche se in lingua inglese;

, anche se in lingua inglese; Anche se non ha una licenza ADM italiana, fa parte dei casinò non AAMS sicuri, grazie ad una connessione certificata da Google Trust Services che offre sicurezza.

Perché scegliere tra uno dei casino non AAMS raccomandati?

Se sei interessato ai casino non AAMS (oggi ADM), la migliore cosa che puoi fare è scegliere uno dei casinò online stranieri di cui ti abbiamo parlato.

Ecco perché:

Si tratta del meglio del meglio , in fatto di casino non AAMS;

, in fatto di casino non AAMS; Mettono a disposizione dei giocatori italiani dei bonus di benvenuto molto succulenti ;

; Offrono pagamenti veloci e con pochi limiti;

e con pochi limiti; I palinsesti hanno tutti più di 1.500 giochi , una cifra davvero elevata, e la qualità abbonda;

, una cifra davvero elevata, e la qualità abbonda; Hanno siti che si navigano facilmente, grazie a filtri ed al tasto cerca;

Hanno un servizio di assistenza clienti molto attivo e disponibile 24/7;

e disponibile 24/7; Anche la sicurezza abbonda, dato che tutti fanno uso di connessioni sicure, annoverandosi automaticamente tra i casino non AAMS sicuri.

Confronto tra i 5 migliori casino non AAMS sicuri

Rolling Slots: casino non AAMS top in Italia. Propone un bonus su 4 depositi, fino a 2.600€ in tutto. Ottima selezione di giochi, con 8.000+ giochi da casinò in catalogo. Mette a disposizione promozioni settimanali vantaggiosissime, e termini e condizioni eque.

Freshbet: migliore scelta, tra i casino online senza licenza AAMS, in fatto di criptovalute. Offre bonus sui tuoi primi 3 depositi, fino a 1.500€. Vasta selezione di giochi da 5.000+ titoli, prodotti dai migliori software provider su piazza.

WeltBet: ambientazione mobile al top tra i casinò non AAMS, nell’Antica Roma. Mette in campo un bonus casino online 100% fino a 500€, e 200 giri gratis. Nel catalogo troverai oltre 1.500 titoli tra slot machine, giochi da casinò e giochi live.

Seven Casino: il palinsesto di questo casinò online non AAMS è il più qualitativo, divertente e colorato tra i migliori casino non AAMS. Bonus 1° versamento fino a 500€ e 200 giri gratis. Mette a disposizione dei giocatori italiani più di 2.000 giochi da casinò.

MyStake: casinò online non AAMS che propone i migliori bonus e promozioni. Il bonus di benvenuto sul 1° deposito può arrivare fino a 750€, e puoi avere anche il 100% del 2° versamento, fino a 500€, e del 50% sul 3° deposito, fino a 250€. Con i suoi 6.000 giochi è il casinò non AAMS affidabile col palinsesto più ampio.

Metodi di pagamento nei casinò non AAMS

Uno degli aspetti più interessanti delle piattaforme di casino non AAMS è la grande libertà nella scelta del metodo di pagamento.

I casino non AAMS non sono vincolati alle restrizioni imposte dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e possono quindi integrare soluzioni innovative, spesso più veloci e internazionali, per soddisfare le esigenze di una clientela globale.

Ecco ciò che puoi scegliere come metodo di pagamento più diffusi nei migliori casino non AAMS, con i relativi vantaggi:

Carte di credito/debito (Visa, Mastercard): ancora oggi il metodo di pagamento più utilizzato. Consentono depositi immediati e prelievi tracciabili, anche se questi ultimi possono richiedere da 2 a 5 giorni lavorativi per essere completati. L’utilizzo è sicuro grazie a sistemi di crittografia e autenticazione a due fattori;

ancora oggi il metodo di pagamento più utilizzato. Consentono depositi immediati e prelievi tracciabili, anche se questi ultimi possono richiedere da 2 a 5 giorni lavorativi per essere completati. L’utilizzo è sicuro grazie a sistemi di crittografia e autenticazione a due fattori; Bonifico bancario: ideale per chi preferisce operare direttamente dal proprio conto corrente, soprattutto per importi elevati. Tuttavia, si tratta del metodo meno veloce: i depositi e i prelievi possono richiedere da 3 a 7 giorni. È comunque una soluzione affidabile per transazioni importanti;

ideale per chi preferisce operare direttamente dal proprio conto corrente, soprattutto per importi elevati. Tuttavia, si tratta del metodo meno veloce: i depositi e i prelievi possono richiedere da 3 a 7 giorni. È comunque una soluzione affidabile per transazioni importanti; Portafogli elettronici (e-wallet): soluzioni come Skrill , Neteller , ecoPayz , Jeton o MiFinity sono molto apprezzate per la loro rapidità. I depositi sono istantanei, mentre i prelievi avvengono spesso in meno di 24 ore. Sono ideali per chi desidera tenere separati i fondi dedicati al gioco da quelli personali;

soluzioni come , , , o sono molto apprezzate per la loro rapidità. I depositi sono istantanei, mentre i prelievi avvengono spesso in meno di 24 ore. Sono ideali per chi desidera tenere separati i fondi dedicati al gioco da quelli personali; Criptovalute (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT): sempre più casino non AAMS stanno adottando le valute digitali. Offrono anonimato, decentralizzazione e tempi di elaborazione ridotti. Alcuni siti permettono anche di convertire le crypto direttamente in euro al momento del deposito o prelievo;

sempre più casino non AAMS stanno adottando le valute digitali. Offrono anonimato, decentralizzazione e tempi di elaborazione ridotti. Alcuni siti permettono anche di convertire le crypto direttamente in euro al momento del deposito o prelievo; Carte prepagate (Paysafecard): ottime per chi vuole effettuare depositi in maniera completamente anonima, acquistando la carta fisica in contanti. Non sempre sono disponibili per i prelievi, ma restano una scelta popolare tra i giocatori occasionali;

ottime per chi vuole effettuare depositi in maniera completamente anonima, acquistando la carta fisica in contanti. Non sempre sono disponibili per i prelievi, ma restano una scelta popolare tra i giocatori occasionali; App di pagamento e soluzioni fintech (Revolut, MuchBetter, Wise): metodi moderni che integrano pagamenti veloci via smartphone. Vi si può guardare con fiducia, perché offrono elevata sicurezza, funzioni di controllo spesa, e la possibilità di gestire più valute.

L’uso delle criptovalute nei casinò non AAMS

L’adozione delle criptovalute nei casino online non AAMS come metodo di pagamento è in continua crescita, e rappresenta una vera rivoluzione per il settore. I casino crypto friendly permettono transazioni con Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether (USDT), Dogecoin e molte altre valute digitali, offrendo numerosi vantaggi:

Anonimato e riservatezza: le transazioni non richiedono l’associazione a una banca o carta di credito, il che tutela la privacy dell’utente;

le transazioni non richiedono l’associazione a una banca o carta di credito, il che tutela la privacy dell’utente; Depositi e prelievi immediati: i tempi di attesa si riducono drasticamente, spesso a pochi minuti;

i tempi di attesa si riducono drasticamente, spesso a pochi minuti; Commissioni ridotte o assenti: l’assenza di intermediari riduce i costi per entrambe le parti;

l’assenza di intermediari riduce i costi per entrambe le parti; Accesso a bonus esclusivi: molti siti premiano i giocatori crypto con offerte dedicate o limiti di prelievo più elevati;

molti siti premiano i giocatori crypto con offerte dedicate o limiti di prelievo più elevati; Provably Fair: alcuni giochi specifici per crypto sono sviluppati con algoritmi verificabili che ne garantiscono la trasparenza.

Assistenza clienti nei casinò non AAMS

Uno dei criteri fondamentali per valutare i migliori casino non AAMS è l’efficienza del servizio clienti.

In assenza della regolamentazione ADM, è importante che il giocatore possa contare su un supporto attento e facilmente raggiungibile, in grado di risolvere rapidamente qualsiasi dubbio o problema.

I canali di contatto più comuni sono:

Live Chat: la modalità preferita da molti utenti, perché consente una risposta istantanea. I migliori siti di casino non AAMS offrono chat 24/7, con operatori competenti e, nei casi migliori, anche in lingua italiana;

la modalità preferita da molti utenti, perché consente una risposta istantanea. I migliori siti di casino non AAMS offrono chat 24/7, con operatori competenti e, nei casi migliori, anche in lingua italiana; Email: adatta per richieste più articolate o per allegare documenti. I tempi di risposta variano da qualche ora a un massimo di 24-48 ore nei casi più lenti;

adatta per richieste più articolate o per allegare documenti. I tempi di risposta variano da qualche ora a un massimo di 24-48 ore nei casi più lenti; Modulo di contatto interno: presente nelle sezioni “Contattaci” o “Supporto”, è una soluzione comoda e centralizzata;

presente nelle sezioni “Contattaci” o “Supporto”, è una soluzione comoda e centralizzata; FAQ (domande frequenti): una sezione ben strutturata può risolvere molte problematiche comuni senza dover contattare il supporto;

Come valutare il servizio clienti

Nel selezionare una piattaforma, considera questi elementi:

Tempo di risposta: un buon sito risponde entro pochi minuti in chat, e in meno di 24 ore via email;

un buon sito risponde entro pochi minuti in chat, e in meno di 24 ore via email; Lingua dell’assistenza: il supporto in italiano è un plus non scontato nei casino non AAMS;

il supporto in italiano è un plus non scontato nei casino non AAMS; Professionalità e cortesia: gli operatori devono essere preparati, ma anche gentili e disponibili;

gli operatori devono essere preparati, ma anche gentili e disponibili; Supporto H24: le piattaforme migliori sono operative 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

Cosa sono i casinò non AAMS?

I casinò non AAMS sono siti di gioco d’azzardo online che operano al di fuori del sistema di regolamentazione italiano dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (AAMS).

Questi casinò senza licenze, noti anche come casinò non autorizzati in Italia, possono accettare giocatori italiani, ma non sono soggetti alle leggi e ai requisiti rigorosi imposti dall’AAMS.

Ecco alcune informazioni chiave sui casinò non AAMS:

Vantaggi dei casino non AAMS sicuri

Anonimato : Poiché non sono regolamentati dal governo italiano, i giocatori possono godere di un certo grado di anonimato nelle loro attività di gioco.

: Poiché non sono regolamentati dal governo italiano, i giocatori possono godere di un certo grado di anonimato nelle loro attività di gioco. Maggiori opzioni di gioco : I casino online stranieri non AAMS una vasta selezione di giochi da casinò, inclusi titoli non disponibili sui siti regolamentati dall’AAMS.

: I casino online stranieri non AAMS una vasta selezione di giochi da casinò, inclusi titoli non disponibili sui siti regolamentati dall’AAMS. Libertà di scommessa : Non impongono un deposito minimo alto, consentendo ai giocatori di scommettere in base alle proprie preferenze.

: Non impongono un deposito minimo alto, consentendo ai giocatori di scommettere in base alle proprie preferenze. Bonus più generosi: Spesso offrono bonus di benvenuto e promozioni più allettanti rispetto ai casinò autorizzati dall’AAMS.

Svantaggi dei casino non AAMS legali

Mancanza di regolamentazione : La mancanza di regolamentazione locale significa che non ci sono garanzie italiane sulla sicurezza e l’equità dei giochi da casinò.

: La mancanza di regolamentazione locale significa che non ci sono garanzie italiane sulla sicurezza e l’equità dei giochi da casinò. Rischio di frodi: Potrebbero essere meno affidabili e non garantire la protezione dei dati personali e finanziari dei giocatori.

Prima di giocare su casinò sicuri non AAMS, è importante valutare attentamente i rischi associati e considerare alternative che offrono maggiore sicurezza ad un pubblico esperto e non.

I casinò online non AAMS sicuri e affidabili possiedono licenze emesse da autorità legali come Curacao, Malta e Kahnawake, rendendoli legali in Italia.

Bonus disponibili nei casinò non AAMS

Uno dei motivi principali per cui molti utenti scelgono un casino non AAMS è la qualità e varietà dei bonus offerti.

Le piattaforme non soggette alle normative italiane possono proporre promozioni più aggressive, condizioni meno restrittive e incentivi continuativi che rendono l’esperienza di gioco molto più ricca e gratificante.

Tipi di bonus nei casino online non AAMS

Bonus di benvenuto sul deposito: la promozione più comune, spesso strutturata su più versamenti. I migliori casinò non AAMS possono offrire pacchetti da 100% fino a 1.000€ o anche oltre, distribuiti sui primi 3-4 depositi, con free spin inclusi;

la promozione più comune, spesso strutturata su più versamenti. I migliori casinò non AAMS possono offrire pacchetti da 100% fino a 1.000€ o anche oltre, distribuiti sui primi 3-4 depositi, con free spin inclusi; Free spin senza deposito: alcuni siti regalano giri gratuiti già al momento della registrazione, senza dover versare nulla. È una promozione rara nei casinò ADM, ma molto diffusa nei siti internazionali;

alcuni siti regalano giri gratuiti già al momento della registrazione, senza dover versare nulla. È una promozione rara nei casinò ADM, ma molto diffusa nei siti internazionali; Cashback giornaliero o settimanale: restituzione di una percentuale (dal 10% al 25%) delle perdite nette in un periodo stabilito. È un ottimo modo per ridurre il rischio e prolungare il gioco;

restituzione di una percentuale (dal 10% al 25%) delle perdite nette in un periodo stabilito. È un ottimo modo per ridurre il rischio e prolungare il gioco; Bonus di ricarica (reload bonus): offerti su base settimanale o durante eventi speciali, come i weekend o tornei. Possono variare dal 25% al 100%, a seconda della piattaforma;

offerti su base settimanale o durante eventi speciali, come i weekend o tornei. Possono variare dal 25% al 100%, a seconda della piattaforma; Programmi VIP e fedeltà: i giocatori più attivi vengono premiati con cashback personalizzati, limiti di prelievo aumentati, regali fisici (come smartphone o viaggi), e persino un account manager dedicato;

i giocatori più attivi vengono premiati con cashback personalizzati, limiti di prelievo aumentati, regali fisici (come smartphone o viaggi), e persino un account manager dedicato; Crypto bonus: molti siti non AAMS crypto-friendly offrono percentuali di bonus maggiori (anche fino al 300%) per chi deposita in criptovalute, con requisiti di puntata più flessibili.

Requisiti di puntata

Un vantaggio notevole è che molti casino non AAMS applicano wagering requirements (requisiti di scommessa) più accessibili, anche pari a 20x o 25x il bonus ricevuto, rispetto ai classici 40x o 50x dei casinò ADM.

Alcuni siti propongono addirittura bonus senza wagering, che permettono di prelevare le vincite immediatamente.

I migliori giochi dei casinò online non AAMS

L’offerta ludica rappresenta un altro dei grandi vantaggi dei casino non AAMS.

Non essendo vincolati a un numero ristretto di fornitori, questi siti possono includere un mix impressionante di provider globali e innovativi, offrendo un catalogo giochi spesso più ricco, vario e aggiornato rispetto ai portali regolamentati in Italia.

Tipologie di giochi più popolari

Slot machine online: regine indiscusse dei casinò, le slot non AAMS includono titoli classici a 3 rulli, slot Megaways con migliaia di combinazioni vincenti, slot con jackpot progressivi e slot tematiche ispirate a film, serie TV o mitologia.

regine indiscusse dei casinò, le slot non AAMS includono titoli classici a 3 rulli, slot Megaways con migliaia di combinazioni vincenti, slot con jackpot progressivi e slot tematiche ispirate a film, serie TV o mitologia. Roulette: disponibile in diverse varianti, europea, francese, americana, e in modalità live o RNG (software). Le versioni dal vivo sono spesso condotte da croupier madrelingua;

disponibile in diverse varianti, europea, francese, americana, e in modalità live o RNG (software). Le versioni dal vivo sono spesso condotte da croupier madrelingua; Blackjack: sia in modalità automatica che live, con varianti che includono il multihand, il Blackjack Switch o il Blackjack Party, perfetto per un’esperienza più social;

sia in modalità automatica che live, con varianti che includono il multihand, il Blackjack Switch o il Blackjack Party, perfetto per un’esperienza più social; Poker da casinò e video poker: giochi di carte classici con payout elevati, disponibili in tavoli live o come software;

giochi di carte classici con payout elevati, disponibili in tavoli live o come software; Baccarat: amato soprattutto nei mercati asiatici, è disponibile in molte varianti e spesso con puntate minime molto basse;

amato soprattutto nei mercati asiatici, è disponibile in molte varianti e spesso con puntate minime molto basse; Live casino: uno dei fiori all’occhiello delle piattaforme non AAMS. Tavoli reali in diretta streaming con croupier professionisti. Provider come Evolution Gaming, Pragmatic Play Live, Ezugi e BetGames offrono esperienze coinvolgenti e interattive;

uno dei fiori all’occhiello delle piattaforme non AAMS. Tavoli reali in diretta streaming con croupier professionisti. Provider come Evolution Gaming, Pragmatic Play Live, Ezugi e BetGames offrono esperienze coinvolgenti e interattive; Crash games e mini giochi istantanei: titoli innovativi come Aviator, JetX, Spaceman, Plinko o Mines offrono gameplay rapido e adrenalinico, molto apprezzato anche su dispositivi mobili;

titoli innovativi come Aviator, JetX, Spaceman, Plinko o Mines offrono gameplay rapido e adrenalinico, molto apprezzato anche su dispositivi mobili; Giochi con jackpot progressivo: come Mega Moolah, Divine Fortune o Dog House Megaways, capaci di assegnare vincite da centinaia di migliaia di euro (o in crypto):

come Mega Moolah, Divine Fortune o Dog House Megaways, capaci di assegnare vincite da centinaia di migliaia di euro (o in crypto): Lotterie, gratta e vinci e giochi arcade: alcuni siti di casino non AAMS offrono una sezione alternativa per chi ama format più leggeri e casual, con vincite istantanee.

Nel panorama attuale, il gioco da mobile è diventato un aspetto fondamentale per qualsiasi piattaforma di gioco, e i casino online non AAMS non fanno eccezione.

Al contrario, molti di questi siti investono in modo significativo per offrire un’esperienza mobile fluida, veloce e intuitiva, accessibile da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di scaricare nulla.

Ottimizzazione responsive al posto dell’app

A differenza di alcuni casinò ADM che offrono app dedicate per Android e iOS, i casino non AAMS preferiscono puntare su versioni mobile responsive dei propri siti, accessibili direttamente da browser (Chrome, Safari, Edge, ecc.).

Questo approccio ha numerosi vantaggi:

Compatibilità immediata: nessun problema di installazione da store non autorizzati o blocchi geografici;

nessun problema di installazione da store non autorizzati o blocchi geografici; Risparmio di spazio: non occupano memoria sul dispositivo;

non occupano memoria sul dispositivo; Aggiornamento automatico: il sito si aggiorna lato server, senza richiedere interventi da parte dell’utente;

il sito si aggiorna lato server, senza richiedere interventi da parte dell’utente; Design adattivo: il layout si adatta perfettamente a ogni schermo, sia smartphone che tablet, senza perdita di funzionalità.

Funzionalità disponibili da mobile

Le migliori piattaforme non AAMS garantiscono tutte le funzionalità principali anche su dispositivi mobili:

Registrazione e login sicuri;

Depositi e prelievi rapidi tramite mobile banking, e-wallet o crypto wallet;

Accesso a bonus, tornei e promozioni giornaliere;

Giochi ottimizzati per touchscreen (slot, live casino, giochi crash, ecc.);

Live chat per il supporto clienti;

Modalità verticale per i giochi più moderni come Aviator, Spaceman e le slot Megaways.

Molti fornitori di giochi integrati nei migliori casinò non AAMS, come Pragmatic Play, Hacksaw Gaming, Play’n GO e Evolution Gaming, sviluppano ogni gioco con tecnologia mobile-first, usando HTML5.

Ciò garantisce prestazioni elevate anche su smartphone di fascia media o con connessione 4G.

In sintesi, se ami giocare in mobilità, i casino non AAMS ti offrono una libertà e una fluidità d’uso comparabili (e talvolta superiori) a quelle dei casinò con licenza ADM.

Iscriversi ad uno dei migliori casino online stranieri non AAMS

Se sei intenzionato a provare uno di questi casino non AAMS sicuri, il primo passo che devi fare è creare un conto di gioco.

Ti lasciamo qui di seguito una utile guida, che parte dal form di registrazione di Rolling Slots, il top casinò non AAMS della nostra lista.

Primo passo – Accesso al casino non AAMS

Accedi al sito web del casino online di Rolling Slots;

Clicca sul tasto “Registrati Ora”.

Secondo passo – Dati personali

Scrivi il tuo nome;

Digita il tuo cognome;

Inserisci la tua mail;

Immetti il tuo numero di telefono;

Crea una password che rispetti gli standard di sicurezza;

Scegli, da una lista di Paesi, da dove giochi.

Passo finale – Conferma, login e deposito

Clicca su “Registrati”;

Conferma il tuo indirizzo email;

Torna sul portale del casinò non AAMS ed effettua il login;

Vai alla cassa ed effettua il tuo primo versamento;

Riscatta il bonus ed inizia a divertirti!

Sicurezza nei casinò non AAMS

Scegliere un casino non AAMS solleva legittimamente dubbi legati alla sicurezza, trattandosi di piattaforme che non operano sotto la giurisdizione italiana.

Tuttavia, questo non significa che siano meno affidabili: molti dei migliori casino non AAMS sono regolati da enti internazionali altamente rispettati e adottano standard di protezione avanzati, comparabili, se non superiori, a quelli richiesti dai monopoli statali.

Licenze internazionali

I siti di casino non AAMS affidabili operano sotto licenze rilasciate da enti come:

Curaçao eGaming: una delle licenze più diffuse. Offre buoni standard di trasparenza e permette ai casinò una grande flessibilità operativa. I casinò che la possiedono devono comunque soddisfare requisiti tecnici e finanziari per essere autorizzati;

una delle licenze più diffuse. Offre buoni standard di trasparenza e permette ai casinò una grande flessibilità operativa. I casinò che la possiedono devono comunque soddisfare requisiti tecnici e finanziari per essere autorizzati; Malta Gaming Authority (MGA): tra le licenze più rigorose al mondo. Offre una tutela del giocatore molto simile a quella dell’ADM. I casinò MGA sono tenuti a verificare l’identità degli utenti, proteggere i fondi depositati e collaborare in caso di controversie;

tra le licenze più rigorose al mondo. Offre una tutela del giocatore molto simile a quella dell’ADM. I casinò MGA sono tenuti a verificare l’identità degli utenti, proteggere i fondi depositati e collaborare in caso di controversie; Gibilterra, Anjouan, Isola di Man, Kahnawake: altri enti riconosciuti che garantiscono un ambiente di gioco sicuro e regolamentato.

Misure di sicurezza tecnica

I migliori siti di casino online senza AAMS adottano tecnologie di protezione all’avanguardia per tutelare le transazioni e i dati degli utenti:

Crittografia SSL a 128 o 256 bit: protegge ogni comunicazione tra utente e piattaforma;

protegge ogni comunicazione tra utente e piattaforma; Firewall e sistemi anti-intrusione: proteggono i server da accessi esterni non autorizzati;

proteggono i server da accessi esterni non autorizzati; Verifica dell’identità (KYC): anche se non sempre obbligatoria, è spesso richiesta per i prelievi, al fine di prevenire frodi e riciclaggio di denaro;

anche se non sempre obbligatoria, è spesso richiesta per i prelievi, al fine di prevenire frodi e riciclaggio di denaro; Separazione dei fondi: in molti casi, i fondi dei giocatori vengono tenuti separati da quelli operativi del casinò, per garantire che i soldi dei clienti siano sempre disponibili per i prelievi.

Gioco responsabile nei casinò non AAMS

Il gioco responsabile non è esclusiva dei casinò ADM. Anzi, sempre più piattaforme dei casino online non AAMS offrono strumenti per proteggere i giocatori da comportamenti compulsivi.

Giochi provably fair

In particolare nei casino crypto, si diffonde l’uso di giochi provably fair, ovvero giochi che permettono al giocatore di verificare personalmente la correttezza dell’esito.

Utilizzando algoritmi crittografici e tecniche di hashing, ogni round è trasparente e dimostrabile, eliminando ogni dubbio sull’equità.

Questo approccio rappresenta il massimo della trasparenza nel settore del gambling.

Il gioco responsabile nei casino non AAMS: Divertirsi in sicurezza

Il gioco d’azzardo, seppur possa essere un’attività divertente e di svago, deve sempre essere affrontato con responsabilità.

Per questo motivo, i casino online, sia AAMS che non AAMS, promuovono il gioco responsabile attraverso diverse iniziative e strumenti.

Quali sono gli strumenti a disposizione per giocare responsabilmente?

I casino online mettono a disposizione dei giocatori diversi strumenti per aiutarli a giocare responsabilmente, tra cui:

Limiti di deposito: permettono di impostare un limite massimo all’ammontare di denaro che si può depositare sul proprio conto in un determinato periodo di tempo.

permettono di impostare un limite massimo all’ammontare di denaro che si può depositare sul proprio conto in un determinato periodo di tempo. Limiti di scommessa: permettono di impostare un limite massimo all’ammontare di denaro che si può scommettere in un determinato periodo di tempo.

permettono di impostare un limite massimo all’ammontare di denaro che si può scommettere in un determinato periodo di tempo. Periodi di auto-esclusione: permettono di escludersi volontariamente dal gioco per un certo periodo di tempo.

permettono di escludersi volontariamente dal gioco per un certo periodo di tempo. Link a enti esterni di supporto: molte piattaforme forniscono contatti di organizzazioni internazionali come GamCare o Gambling Therapy;

molte piattaforme forniscono contatti di organizzazioni internazionali come GamCare o Gambling Therapy; Test di autovalutazione: permettono di fare una valutazione del proprio comportamento di gioco e di identificare eventuali segnali di rischio.

FAQ sui migliori casino non AAMS

Quali sono i migliori casino online non AAMS in Italia?

I migliori casino non AAMS sicuri in Italia, secondo noi, sono Rolling Slots, Freshbet, Weltbet, Seven Casino, e MyStake.

Rolling Slots propone un ottimo bonus di benvenuto ed un palinsesto non AAMS completo, mentre Freshbet è il top non AAMS casino per le criptovalute.

WeltBet presenta il miglior palinsesto mobile in assoluto e Seven Casino è la migliore scelta in fatto di crypto. Infine, MyStake ha le migliori promozioni aggiuntive.

Cosa significa casino non AAMS?

Un casino non AAMS è un casinò online che non possiede la regolare licenza italiana rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ciononostante, si tratta di casinò online sicuri e affidabili.

In primis, hanno una qualche autorizzazione, per cui sono controllati e rispettano le regole di enti diversi. Inoltre, fanno uso di una connessione con crittografia certificata, cosa che ti permette di giocare in tutta sicurezza e tranquillità.

Chi rilascia le licenze dei non AAMS casino?

Le licenze dei non AAMS casino sono rilasciate da diversi enti di controllo. Il principale tra questi è eGaming Authority di Curacao, l’organo ufficiale di Curacao, che ha mezzo piede nell’Unione Europea, dipendendo dai Paesi Bassi.

Molti casinò online non AAMS hanno la licenza della Malta Gaming Authority, interamente all’interno della UE. Un’altra licenza di gioco di azzardo che desta interesse, poi, è quella delle isole minori del Regno Unito, come l’Isola di Man e Guernsey.

Giochiamo in sicurezza nei migliori siti casino non AAMS affidabili

Siamo arrivati al termine di questa serie di recensioni dei migliori casino non AAMS sicuri e affidabili.

Dopo aver testato in prima persona molti casinò senza licenza AAMS, abbiamo stilato una classifica che, per le nostre valutazioni, vede al primo posto Rolling Slots.

Tutti gli altri casino non AAMS sono comunque di grande valore, e possono sorprenderti con le loro qualità, non perderli di vista.

Se scegli di registrarti in uno di questi casino non AAMS, punta sempre al gioco responsabile, e non smetterai mai di divertirti.

Buon divertimento e buona fortuna!

Disclaimer: le informazioni contenute in questo sito web hanno solo scopo di intrattenimento. Il gioco d’azzardo comporta una buona dose di rischi ed è importante esserne consapevoli quando si utilizzano siti di gioco d’azzardo online.

Se tu o qualcuno che conosci è dipendente dal gioco d’azzardo, ti consigliamo vivamente di cercare aiuto. I

l Telefono Verde Nazionale per il Gioco d’Azzardo (TVNGA) – 800 558822 – è un servizio gratuito di supporto telefonico aperto a tutti, con particolare attenzione a chi vive situazioni problematiche legate al gioco d’azzardo, ed è operativo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 16:00.

Anche se esaminiamo vari siti di gioco d’azzardo, ti consigliamo di informarti sulle leggi locali della tua zona prima di giocare online. I casinò non AAMS citati in questo articolo potrebbero non essere disponibili o essere illegali nel tuo Paese. È tua responsabilità verificarlo.

Inoltre, tutti i siti di gioco d’azzardo e le nostre guide sono accessibili solo a persone di età pari o superiore a 18 anni.